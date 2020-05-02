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Зинченко сравнил Шевченко и Гвардиолу

Зинченко сравнил Шевченко и Гвардиолу
14:19 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Полузащитник Александр Зинченко играет под руководством двух отличных тренеров.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, в чем схожесть подхода у Хосепа Гвардиолы и Андрея Шевченко. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример – мы очень хорошо изучили сборную Португалии. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата.

Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле – по всем этим показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Потому, когда приезжаю из "Ман Сити" в сборную, мне не нужно перестраиваться".

Ранее Зинченко назвал игроков сборной Украины, которые подошли бы под игровую схему "Манчестер Сити".

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко.
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