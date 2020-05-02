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Реал вернется к тренировкам на клубной базе 11 мая

Реал вернется к тренировкам на клубной базе 11 мая
16:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Игроки Реала начнут занятия по индивидуальной программе.

11 мая сотрудники и игроки самой титулованной футбольной команды Европы - мадридского "Реала" соберутся на своей тренировочной базе Вальдебебас, расположенной недалеко от Мадрида.

Футболисты начнут занятия по индивидуальной программе, сообщает испанское издание Marca.

"Первое время в качестве меры предосторожности игроки и сотрудники будут соблюдать социальную дистанцию. До этого футболисты тренировались дома по индивидуальной программе", - отмечается в сообщении.

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Футбольный сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса. Точная дата возобновления чемпионата пока неизвестна.

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ФК Реал, Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус.
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