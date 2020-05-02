Моуринью рассказал, как плакал после проигранного матча

Новости спорта:Португалец тяжело пережил вылет из Лиги чемпионов-2012

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал единственный матч в своей карьере, после которого он плакал.

Это случилось в 2012 году, после того как его "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов в серии пенальти проиграл "Баварии":

"Это футбол. Роналду, Кака, Рамос — три монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди. Той ночью единственный раз в тренерской карьере я плакал после матча. Хорошо это помню.

Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне".

Ранее Моуринью назвал себя уникальным тренером.