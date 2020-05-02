В "Кельне" нашли трех больных Covid-19, но команда продолжит тренировки

Новости спорта:"Кельн" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде.

Возобновление чемпионата Германии под большим вопросом.

В "Кельне" объявили о том, что в клубе диагностировано три случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт "Кельна".

В клубе провели диагностирование всех игроков и членов тренерского штаба на коронавирус. У трех людей результаты тестов оказались положительными. Их поместили под домашний карантин на две недели. Отмечается, что у этих трех лиц не было симптомов заражения, только тесты позволили выявить коронавирус.

При этом "Кельн" продолжит тренироваться в соответствии с планом, соблюдая меры предосторожности.

Напомним, ранее в СМИ утверждалось, что чемпионат Германии может не возобновиться 9 мая. Причина - вероятный вспышка новых случаев заражения коронавируса в клубах после ослабления карантинных мер.