Стерлинг подпишет контракт с Puma на 100 миллионов фунтов

Новости спорта:Рахим может стать для Puma самым высокооплачиваемым футболистом

Sky Sports сообщает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к подписанию соглашения с Puma.

Согласно информации источника, если игрок сборной Англии не будет продлевать контракт с Nike и перейдет к немецкой компании, то заработает 100 млн фунтов за 10 лет.

Таким образом, в случая подписания, англичанин станет самым высокооплачиваемым футболистом, у которого есть контракт с Puma.

Напомним, клуб Рахима - "Ман Сити" также имеет контракт с производителем спортивной экипировки Puma, который рассчитан на 10 лет и принесет по итогам сделки примерно 650 млн фунтов для "Сити".

В составе "горожан" соглашение с Puma уже есть у наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, нападающего Серхио Агуэро, полузащитника Давида Силвы и украинского защитника Александра Зинченко.