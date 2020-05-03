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Стерлинг подпишет контракт с Puma на 100 миллионов фунтов

Стерлинг подпишет контракт с Puma на 100 миллионов фунтов
00:07 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Рахим может стать для Puma самым высокооплачиваемым футболистом

Sky Sports сообщает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к подписанию соглашения с Puma.

Согласно информации источника, если игрок сборной Англии не будет продлевать контракт с Nike и перейдет к немецкой компании, то заработает 100 млн фунтов за 10 лет.

Таким образом, в случая подписания, англичанин станет самым высокооплачиваемым футболистом, у которого есть контракт с Puma.

Напомним, клуб Рахима - "Ман Сити" также имеет контракт с производителем спортивной экипировки Puma, который рассчитан на 10 лет и принесет по итогам сделки примерно 650 млн фунтов для "Сити".

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В составе "горожан" соглашение с Puma уже есть у наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, нападающего Серхио Агуэро, полузащитника Давида Силвы и украинского защитника Александра Зинченко.

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Все по теме:

ФК Ман Сити, Контракт, Футбол, Рахим Стерлинг, Puma, Фуцтболист.
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