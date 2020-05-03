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Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал

Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
09:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Португалец сделал серьезный шаг.

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу в прямом эфире на своем Instagram-аккаунте признался, почему перешел из Барселоны в Реал.

"Я принял сложное, но волевое решение. Пришлось покидать город, который дал мне многое. В Барсе я прекрасно себя чувствовал, но это касалось города.

В клубе я не чувствовал, что мою работу оценивают по достоинству. Было неловкое ощущение. Но когда поступило предложение от Реала, я его принял",  признался Фигу в Сети.

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Стоит отметить, что Луиш Фигу выступал за каталонский клуб с 1995 по 2000 год. После до 2005 играл за Реал, став легендой Мадрида.

Напомним, в недавнем интервью Фигу рассказал, что Реалу сложно будет подписать Килиана Мбаппе.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Луиш Фигу, Новости футбола.
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