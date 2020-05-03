Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал

Новости спорта:Португалец сделал серьезный шаг.

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу в прямом эфире на своем Instagram-аккаунте признался, почему перешел из Барселоны в Реал.

"Я принял сложное, но волевое решение. Пришлось покидать город, который дал мне многое. В Барсе я прекрасно себя чувствовал, но это касалось города.

В клубе я не чувствовал, что мою работу оценивают по достоинству. Было неловкое ощущение. Но когда поступило предложение от Реала, я его принял", признался Фигу в Сети.

Стоит отметить, что Луиш Фигу выступал за каталонский клуб с 1995 по 2000 год. После до 2005 играл за Реал, став легендой Мадрида.

Напомним, в недавнем интервью Фигу рассказал, что Реалу сложно будет подписать Килиана Мбаппе.