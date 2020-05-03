Шевченко назвал главного специалиста по пенальти в сборной

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о выступлении в составе национальной команды во время отбора на Евро-2004.

Лучший бомбардир в истории национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о выступлении в составе "сине-желтых".

"В отборе к ЧЕ-2004 сборная Украины попала в сложную группу. Две команды были на ходу – Испания и Греция, которая начинала свой путь к победе на чемпионате Европы.

Решающей стала игра с греками в гостях. Мы уступили со счетом 0:1, пропустив гол от Ангелоса Харистеаса на последних минутах.

После этого уже оставались чисто теоретические шансы на выход из группы. Перед поездкой в Афины была памятная игра во Львове против армян — 4:3. Мне тогда удалось оформить дубль, а один из мячей забил с пенальти. Это был мой первый удар с точки в составе сборной Украины.

Пенальти всегда бил по-разному, но чаще всего – по вратарю. Нас готовили, говорили, как себя ведут голкиперы, но удар с 11-метровой отметки – это в первую очередь психология. Бывает, вратари хорошо играют. У них гораздо меньше шансов, но лучшие из них как раз и отличаются таким мастерством.

Могу точно сказать, что для меня главным специалистом в этом вопросе из голкиперов всегда был Александр Шовковский", – сказал Шевченко.

Напомним, Андрей Шевченко сыграл в составе сборной Украины 111 матчей и забил 48 голов.