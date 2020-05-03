В Байере сделали прогноз, когда возобновится Бундеслига

Новости спорта:Леверкузенцы оптимистично настроены в вопросе возобновления чемпионата.

Спортивный директор Байера Симон Рольфес заявил, что есть большие шансы, что Бундеслига возобновится уже в текущем месяце.

"Самым важным было то, что мы получили хорошие сигналы политиков в вопросе о возобновления игр без зрителей. В правительстве считают, что мы можем это реализовать".

"На следующей неделе мы увидим, какое решение примут в итоге. Я не знаю точно, когда, но мы надеемся, что будем играть в мае, середине или конце мая".

"Что касается игроков, мы стараемся разделять их как можно больше. Мы используем разные раздевалки на стадионе, чтобы свести риск к минимуму", — сказал Рольфес в интервью BBC.