Луческу: Я дважды выгонял Кастильо из команды

Новости спорта:Экс-наставник Шахтера Мирча Луческу вспомнил период работы с мексиканским форвардом.

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о периоде работы с мексиканским нападающим Нери Кастильо. Цитирует румынского тренера Excelsior.

"Платить 20 млн евро за Нери Кастильо было ошибкой. У меня были возражения. Он провел хороший сезон в "Олимпиакосе", забил в обоих матчах против нас. Кастильо был талантливым, но бунтующим. Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии. Я дважды выгонял его из команды. В конце концов, помог ему найти клуб, потому что видел, что он за нас играть не сможет. Отдали его в аренду "Манчестер Сити", потому что Свен-Еран Эрикссон за ним следил долгое время".

Напомним, Кастильо перешел в донецкий клуб из греческого "Олимпиакоса" в 2007-м году. Мексиканец не смог стать основным игроком команды и почти весь свой контракт с "Шахтером" провел в аренде.