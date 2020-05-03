Лукас Васкес хочет закончить карьеру в Реале

Новости спорта:Хавбек высказал свое мнение о дальнейшем будущем.

Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес заявил, что хотел бы продолжать играть в стане "бланкос", но не исключает варианта с переездом в другой чемпионат.

"Мечта уйти на пенсию в Мадриде, но в футболе ты не знаешь, что может произойти".

"Когда я был маленьким, я всегда смотрел английскую Премьер-лигу со своим братом. Это было очень привлекательно: играть в хороший футбол, который мог бы соответствовать моим характеристикам и навыкам", — цитирует Васкеса Goal.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей в Примере: на его счету 2 гола и 2 ассиста.

Ранее испанский полузащитник считает, что мадридцы сумеют выиграть чемпионат Испании, если сезон возобновится.