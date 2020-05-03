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В Баварии поддерживают введение потолка зарплат в европейском футболе

В Баварии поддерживают введение потолка зарплат в европейском футболе
13:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Гендиректор Баварии призывает топ-клубы учесть опыт финансового кризиса на будущее.

Генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге призывает топ-клубы извлечь урок из финансового кризиса из-за пандемии. Руководитель мюнхенцев поддерживает идею внедрения в европейских чемпионатах потолка зарплат.

"Должны состояться общеевропейские дебаты по поводу того, как вывести футбол из кризиса. Ограничение зарплат было бы четким ориентиром, как нам дальше двигаться".

Румменигге отметил, что в последнее время расходы на трансферы постоянно росли. Это касалось и зарплат игроков, и агентских выплат. По мнению директора Баварии, сейчас пришло время исправить ситуацию и вернуть футбол в рациональное русло.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии отложило решение о возвращении национального чемпионата до следующей недели (собрание состоится 6 мая). Клубы Бундеслиги уверены, что сезон будет возобновлен в мае. Немецкая футбольная лига намерена доиграть чемпионат до 30 июня.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Карл-Хайнц Румменигге.
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