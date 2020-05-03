Бундеслига возобновит чемпионат, несмотря на зараженных футболистов Кельна

Новости спорта:Чемпионат Германии все также планируют возобновить в середине мая.

Пару дней тому назад в Кельне три футболиста первой команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Тем не менее, эта ситуация не заставит руководство Бундеслиги отложить намеченное на 15 мая возобновление чемпионата.

"Конечно, мы не оставляем надежд на возобновление чемпионата в середине мая. У нас нет никаких сомнений, что это случится. Личности тех, кто заразился в Кельне, установлены. Они изолированы. Когда вновь начнем играть, мы будем знать, что все здоровы", – рассказал Тим Мейер, глава медицинского комитета Немецкой футбольной лиги.

Отметим, что ранее Германия собиралась провести рестарт сезона 9 мая, но эта дата была перенесена на неделю вперед.