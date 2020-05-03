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Роналду показал красоты родного острова (Фото)

Роналду показал красоты родного острова (Фото)
17:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Португальский форвард Криштиану Роналду выбрался на прогулку по Мадейре со своим сыном.

35-летний португальский бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду много гуляет во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Исследуем мой остров в лучшей компании", — написал Роналду в Instagram, комментируя фото со своим старшим сыном.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

 
 
 
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Discovering my island with the best company #madeiraisland #staysafe

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее Роналду показал свою новую прическу.

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Все по теме:

Португалия, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мадейра.
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