Роналду показал красоты родного острова (Фото)

Новости спорта:Португальский форвард Криштиану Роналду выбрался на прогулку по Мадейре со своим сыном.

35-летний португальский бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду много гуляет во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Исследуем мой остров в лучшей компании", — написал Роналду в Instagram, комментируя фото со своим старшим сыном.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Discovering my island with the best company #madeiraisland #staysafe Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 2 Май 2020 в 3:55 PDT

Ранее Роналду показал свою новую прическу.