Роналду показал красоты родного острова (Фото)

35-летний португальский бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду много гуляет во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"Исследуем мой остров в лучшей компании", — написал Роналду в Instagram, комментируя фото со своим старшим сыном.
В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Discovering my island with the best company #madeiraisland #staysafe