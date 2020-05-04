Дармиан считает, что Рашфорд может выиграть Золотой мяч

Новости спорта:Итальянский защитник оказался очень впечатлен навыками нападающего.

Маттео Дармиан рассказал о том, как его удивил Маркус Рашфорд на первой тренировке со взрослой командой, а также выразил уверенность, что англичанин может выиграть Золотой мяч.

"Уэйн Руни сразу же выделялся сна фоне остальных. Был еще один игрок, который действительно впечатлил меня. Я до сих пор помню первую тренировку Маркуса Рэшфорда со взрослой командой, будто это было вчера. Я сразу подумал: "Ух ты, это невероятный игрок".

Он делал много впечатляющих действий для игрока его возраста, меня это сильно поразило. Если он продолжит работать так, как до этого, то может выиграть Золотой мяч. Я в этом убежден.Мне кажется, он может достичь уровня Мбаппе и бороться за Золотой мяч в течение многих лет", — приводит слова Дармиана The Guardian.

Ранне Маттео Дармиан заявил, что на Поля Погба выливает слишком много необоснованной критики.