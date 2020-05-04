Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину

Дармиан считает, что Рашфорд может выиграть Золотой мяч

Дармиан считает, что Рашфорд может выиграть Золотой мяч
00:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Итальянский защитник оказался очень впечатлен навыками нападающего.

Маттео Дармиан рассказал о том, как его удивил Маркус Рашфорд на первой тренировке со взрослой командой, а также выразил уверенность, что англичанин может выиграть Золотой мяч.

"Уэйн Руни сразу же выделялся сна фоне остальных. Был еще один игрок, который действительно впечатлил меня. Я до сих пор помню первую тренировку Маркуса Рэшфорда со взрослой командой, будто это было вчера. Я сразу подумал: "Ух ты, это невероятный игрок".

Он делал много впечатляющих действий для игрока его возраста, меня это сильно поразило. Если он продолжит работать так, как  до этого, то может выиграть Золотой мяч. Я в этом убежден.Мне кажется, он может достичь уровня Мбаппе и бороться за Золотой мяч в течение многих лет", — приводит слова Дармиана The Guardian.

Ранне Маттео Дармиан заявил, что на Поля Погба выливает слишком много необоснованной критики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Золотой мяч, Футбол, Маттео Дармиан, Маркус Рашфорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Канаде скончался олимпийский чемпион по бобслею
02 АПЛ: сезон могут доиграть в Австралии
03 Пандемия внесла коррективы в ЧМ-2020 по маунтбайку
04 Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
05 Проблемы с сердцем: тренер сборной Нидерландов госпитализирован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь