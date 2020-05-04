Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину

Алькантара хорошо отозвался о Коутиньо

Алькантара хорошо отозвался о Коутиньо
03:32 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Тиаго Алькантара хорошо отозвался о хавбеке Филиппе Коутиньо.

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара высоко отозвался о хавбеке «Барселоны» Филиппе Коутиньо, арендованном немецким клубом.

«Я хорошо знаю его, он очень хорош. Я видел его игру с 12 лет, с тех пор, как мы играли в Бразилии. У него есть все.

Мне нравится играть с футболистами топ-уровня, и Коутиньо – феномен. Он отличный парень, трудолюбивый, с непревзойденной техникой и невероятным ударом.

Алькантара не поможет Баварии в ближайшие недели

Иногда у футболистов бывают хорошие периоды, иногда – не очень. Он много дает «Баварии». Надеемся, что он будет здесь и в следующем сезоне», – сказал Алькантара в интервью La Vanguardia.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Барселона, Бавария, Футбол, Тиаго Алькантара, Филиппе Коутиньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
02 АПЛ: сезон могут доиграть в Австралии
03 В Канаде скончался олимпийский чемпион по бобслею
04 Умер один из лучших тренеров Украины по велоспорту
05 Проблемы с сердцем: тренер сборной Нидерландов госпитализирован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь