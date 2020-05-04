Алькантара хорошо отозвался о Коутиньо

Новости спорта:Тиаго Алькантара хорошо отозвался о хавбеке Филиппе Коутиньо.

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара высоко отозвался о хавбеке «Барселоны» Филиппе Коутиньо, арендованном немецким клубом.

«Я хорошо знаю его, он очень хорош. Я видел его игру с 12 лет, с тех пор, как мы играли в Бразилии. У него есть все.

Мне нравится играть с футболистами топ-уровня, и Коутиньо – феномен. Он отличный парень, трудолюбивый, с непревзойденной техникой и невероятным ударом.

Иногда у футболистов бывают хорошие периоды, иногда – не очень. Он много дает «Баварии». Надеемся, что он будет здесь и в следующем сезоне», – сказал Алькантара в интервью La Vanguardia.