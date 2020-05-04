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Безус рассказал, как боролся с лишним весом

Безус рассказал, как боролся с лишним весом
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский футболист рассказал о борьбе с лишним весом

Полузащитник "Гента" Роман Безус рассказал, как боролся с лишним весом. Об этом сообщает Трибуна.

- Павлов рассказывал, что ты не вышел в финале Кубка Украины, потому что у тебя было 300-400 грамм лишнего веса. Как ты их набрал? Спорил?
– Там был килограммчик. В то время я очень боролся с весом. У меня был не очень большой вес – 78 килограммов. Всегда у меня были напряги с едой. Приходилось мало есть, боролся, тяжело было.

Иногда не попьешь воды, это 100 граммов. Конечно, вода быстро выходит. Но ты думаешь, что это 100 граммов, а тебе на весы вставать. Много всего было. Принимал горячие ванны по полчаса, чтобы скинуть килограмм вечером, на утро уже нет. Были разные методы. 

Надевал по три курточки-болонки, бегал утром или вечером. У нас каждый день перед тренировкой было взвешивание.

Был заезд в Харьков на полуфинальный матч. Был хороший ужин, не скажу, что много съел, но поужинал. Был уверен, что все будет нормально с весами. Утром проснулся, вроде все нормально, стал на весы, а там плюс один килограмм. 

Утром была теория, команда получила сильный заряд, он помог дойти до финала. Я получил очень сильно, из-за этого я не попал в заявку на матч с "Металлистом" в полуфинале. 

Потом с весом уже все было нормально, я тренировался нормально, меня на финал с "Шахтером" Павлов взял. Но были другие футболисты, которые играли и в полуфинале, и в предыдущем матче, им нужно было сыграть в финале, чтобы получить мастера спорта хотя бы пару минут. 

Это был урок, но я не обижался ни капли. С улыбкой это вспоминаю. Мой мастер спорта никуда не делся, – сказал Безус. 

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Сборная Украины, Роман Безус, Новости спорта, ФК Гент.
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