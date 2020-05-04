Барселона и Месси приступают к новому контракту

Новости спорта:Нынешнее соглашение заканчивается в 2021 году.

Руководство Барселоны намерено вскоре приступить к переговорам с лидером команды Лионелем Месси о сроках нового соглашения.

Нынешний контракт звездного аргентинца с каталонским клубом заканчивается в 2021 году. Ранее клуб и игрок не обсуждали взаимное будущее.

Продление контракта с Месси — один из приоритетов для каталонского клуба. Лео может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Ранее сам нападающий Блаугранас сообщал, что хотел бы поиграть за аргентинский Ньюэллс Олд Бойз, воспитанником которого является, но это сложно осуществить из-за семьи в Барселоне.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел 31 матч за Барселону во всех турнирах, отличившись 24 голами и 16 результативными передачами.

Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.