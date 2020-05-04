Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Криштиану Роналду сменил имидж
Криштиану Роналду сменил имидж
US Open могут перенести
US Open могут перенести
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину

Барселона и Месси приступают к новому контракту

Барселона и Месси приступают к новому контракту
12:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Нынешнее соглашение заканчивается в 2021 году.

Руководство Барселоны намерено вскоре приступить к переговорам с лидером команды Лионелем Месси о сроках нового соглашения.

Нынешний контракт звездного аргентинца с каталонским клубом заканчивается в 2021 году. Ранее клуб и игрок не обсуждали взаимное будущее.

Продление контракта с Месси — один из приоритетов для каталонского клуба. Лео может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Ранее сам нападающий Блаугранас сообщал, что хотел бы поиграть за аргентинский Ньюэллс Олд Бойз, воспитанником которого является, но это сложно осуществить из-за семьи в Барселоне.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел 31 матч за Барселону во всех турнирах, отличившись 24 голами и 16 результативными передачами.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Примера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо
02 Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
03 Умер один из лучших тренеров Украины по велоспорту
04 Проблемы с сердцем: тренер сборной Нидерландов госпитализирован
05 АПЛ: сезон могут доиграть в Австралии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь