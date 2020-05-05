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Хави: Нет сомнений, что мы увидим Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре

Хави: Нет сомнений, что мы увидим Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре
10:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанец предрек Лионелю еще 5-7 лет карьеры на высоком уровне.

Бывший полузащитник Барселоны Хави прокомментировал возможное завершение карьеры форвардом каталонцев Лионелем Месси.

"У Месси впереди еще есть пять-семь лет карьеры на очень высоком уровне. Он следит за собой, уделяет внимание физической форме. Думаю, он будет играть до 38-39 лет.

Нет сомнений, что мы увидим Лео на чемпионате мира 2022 года в Катаре", - цитирует Хави Marca.

Напомним, что в июне 2020 года аргентинскому нападающему исполнится 33 года. Месси дебютировал за первую команду в 2003 году, а его контракт с клубом действует до июля 2021 года.

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Ранее сообщалось, что Месси - лучший игрок за последние 25 лет, Роналду на втором месте.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Хави, Примера.
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