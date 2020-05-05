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Интер отказал Барселоне на сумасшедшее предложение

Интер отказал Барселоне на сумасшедшее предложение
11:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Барселона» предложила € 80 млн и троих игроков за Лаутаро Мартинеса. «Интер» отказал.

Руководство каталонской «Барселоны» сделало предложение миланскому «Интеру» о приобретении нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Новый вариант сделки включает € 80 млн и троих защитников — Нелсона Семеду, Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. Чёрное-синие не согласились на такие условия. Итальянский клуб хочет получить от сине-гранатовых € 111 млн в качестве отступных, которые прописаны в контракте 22-летнего аргентинца.

Сейчас всё идёт к тому, что Мартинес останется в «Интере». По мнению руководства чёрно-синих, ещё один год под руководством главного тренера Антонио Конте позволит форварду ещё лучше себя проявить и поднять свою стоимость.

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В нынешней кампании Лаутаро забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Трансфер, Лаутаро Мартинес.
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