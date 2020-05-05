Интер отказал Барселоне на сумасшедшее предложение

Новости спорта:«Барселона» предложила € 80 млн и троих игроков за Лаутаро Мартинеса. «Интер» отказал.

Руководство каталонской «Барселоны» сделало предложение миланскому «Интеру» о приобретении нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Новый вариант сделки включает € 80 млн и троих защитников — Нелсона Семеду, Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. Чёрное-синие не согласились на такие условия. Итальянский клуб хочет получить от сине-гранатовых € 111 млн в качестве отступных, которые прописаны в контракте 22-летнего аргентинца.

Сейчас всё идёт к тому, что Мартинес останется в «Интере». По мнению руководства чёрно-синих, ещё один год под руководством главного тренера Антонио Конте позволит форварду ещё лучше себя проявить и поднять свою стоимость.

В нынешней кампании Лаутаро забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.