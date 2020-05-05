Официально: Венгрия возобновляет чемпионат по футболу

Новости спорта:Федерация настроена возобновить матчи.

Федерация футбола Венгрии объявила о возобновлении сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее правительство страны в рамках смягчения карантина разрешило командам тренироваться, а также проводить матчи без болельщиков на трибунах.

Федерация сообщает, что сезон возобновится 23-го мая двумя матчами Кубка Венгрии и одним поединком чемпионата. Вероятно, матч чемпионата пройдет с участием «Ференцвароша» Сергея Реброва.

При этом сезоны в низших лигах возобновлены не будут. Это же касается футзала и аматорских чемпионатов.

Венгрия одной из первых в Европе ввела жесткий карантин, который позволил замедлить распространение болезни.