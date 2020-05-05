Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

Официально: Венгрия возобновляет чемпионат по футболу

Официально: Венгрия возобновляет чемпионат по футболу
15:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Федерация настроена возобновить матчи.

Федерация футбола Венгрии объявила о возобновлении сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее правительство страны в рамках смягчения карантина разрешило командам тренироваться, а также проводить матчи без болельщиков на трибунах.

Федерация сообщает, что сезон возобновится 23-го мая двумя матчами Кубка Венгрии и одним поединком чемпионата. Вероятно, матч чемпионата пройдет с участием «Ференцвароша» Сергея Реброва.

При этом сезоны в низших лигах возобновлены не будут. Это же касается футзала и аматорских чемпионатов.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Венгрия одной из первых в Европе ввела жесткий карантин, который позволил замедлить распространение болезни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, УАФ, Чемпионат Венгрии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
02 Тайсон Фьюри: Джошуа абсолютно не опасен
03 Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
04 Днепр-1 поддержал расширение УПЛ
05 Роналду вернулся в Италию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь