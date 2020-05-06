Старт Бундеслиги перенесли на неделю

Новости спорта:Чемпионат Германии по футболу возобновится на неделю позже - с 22 мая.

Возобновление сезона в немецкой футбольной бундеслиге, который приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции, отложено.

Как сообщает Daily Mail, по решению правительства Германии новая дата перезапуска чемпионата - 22 мая.

Многие команды уже приступили к тренировкам. Ожидалось, что сезон возобновится 15 мая. Однако, правительство Германии настаивает на том, что прежде чем возобновить сезон, все команды в высшем дивизионе должны уйти на двухнедельный карантин. Поэтому теперь старт чемпионата запланирован на 22 мая.