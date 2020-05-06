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Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе

Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе
17:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Киевское "Динамо" оригинально привлекло внимание к проблеме пожаров в Украине.

Столичный клуб опубликовал в фейсбуке пост, который вначале может шокировать, но не спешите делать поспешные выводы. Это одна из самых оригинальных подач материала от украинских клубов. 
 
"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".
 
Правда бред? Мы тоже так думаем!
 
Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километра плоскостей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которых всему миру сейчас и так хватает.

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Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей!", – сказано в сообщении столичного клуба.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Стадион Динамо.
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