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Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу в мае

Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу в мае
17:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Матчи возобновятся во второй половине мая.

Ранее уже сообщалось о том, что возобновление сезона в немецкой Бундеслиге будет перенесено с 15 на 22 или 29 мая.

Теперь же Бундеслига получила официальное разрешение от правительства Германии на возобновление чемпионата во второй половине мая. Точную дату Бундеслига выберет самостоятельно. 

Поединки будут проходить без зрителей и при соблюдении строгих правил гигиены.

Таким образом, Бундеслига станет первым европейским топ-чемпионатом, который возобновит сезон после карантина.

Вернуть билеты Евро-2020 нужно в мае

Ранее соседние с Германией Франция и Нидерланды уже приняли решение не доигрывать нынешний сезон.

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Германия, Бундеслига, Футбол, Новости футбола.
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