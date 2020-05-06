Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу в мае

Новости спорта:Матчи возобновятся во второй половине мая.

Ранее уже сообщалось о том, что возобновление сезона в немецкой Бундеслиге будет перенесено с 15 на 22 или 29 мая.

Теперь же Бундеслига получила официальное разрешение от правительства Германии на возобновление чемпионата во второй половине мая. Точную дату Бундеслига выберет самостоятельно.

Поединки будут проходить без зрителей и при соблюдении строгих правил гигиены.

Таким образом, Бундеслига станет первым европейским топ-чемпионатом, который возобновит сезон после карантина.

Ранее соседние с Германией Франция и Нидерланды уже приняли решение не доигрывать нынешний сезон.