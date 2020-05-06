Алиев рассказал о соперничестве с Месси

Новости спорта:Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал о бомбардирском противостоянии с Месси на молодежном чемпионате мира 2005 года.

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал о бомбардирском противостоянии с Месси на молодежном чемпионате мира 2005 года.

"Мы были в разных группах. Начал смотреть его, когда закончил, мы вылетели в 1/8 финала. Он начал очень много забивать. Хотелось, чтобы он не догнал меня, но ему удалось в финале забить два гола.

С 6 голами он стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира. У меня было 5. У нас с Льоренте было одинаково голов, но у него на одну передачу больше. Потому он получил серебряную бутсу, а я бронзовую", – сказал Алиев.