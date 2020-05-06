Новости спорта:Аргентинец Пауло Дибала сдал негативный тест на COVID-19.

Нападающий Ювентус Пауло Дибала вылечился от коронавируса. Форвард сборной Аргентины прошел двойной тест на COVID-19, результаты оказались отрицательными.

У Дибалы впервые диагностировали COVID-19 21 марта. Ранее Ориана Сабатини, девушка нападающего, опровергла информацию о том, что аргентинец сдал четвертый положительный тест на коронавирус.

Таким образом, Дибала полностью выздоровел и больше не будет находиться в самоизоляции. В середине апреля от коронавируса вылечились еще два игрока Ювентуса — защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.

Напомним, что Ювентус уже возобновил тренировки. Футболисты команды прошли все медицинские тесты, необходимые для возвращения к занятиям. Игроки работают в индивидуальном порядке, соблюдая при этом правила социальной дистанции.

На прошлой неделе правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта возобновить тренировки с 4 мая.

В начале марта чемпионат Италии ушел на вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса. Клубы Серии А намерены доиграть сезон до конца, но сроки возобновления матчей чемпионата пока неизвестны.