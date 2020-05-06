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Вратарь Баварии закрутил роман с 19-летней гандболисткой

Вратарь Баварии закрутил роман с 19-летней гандболисткой
21:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.

Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер начал встречаться с 19-летней гандболисткой. Об этом сообщает немецкое издание Bunte.

По информации источника, новой возлюбленной 34-летнего футболиста стала Аника Биссель. Девушка учится в университете и является профессиональной гандболисткой, выступая за клуб второй немецкой лиги.

Отмечается, что Нойер уже представил возлюбленную своей матери. Более того, Аника уже переехала к нему в дом на озере Тегернзее.

Напомним, что всего четыре месяца назад Нойер развелся с 27-летней супругой Ниной. 

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Ранее сообщалось, что немецкий голкипер снизил требования по зарплате ради нового контракта с Баварией.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Мануэль Нойер, Аника Биссель.
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