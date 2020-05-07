Чемпионат Финляндии по футболу получил дату начала

Новости спорта:Чемпионат Финляндии стартует 1 июля, сезон продлится практически до конца октября.

Финская Вейккауслига должна стартовать 1 июля, а закончиться 21 ноября, сообщает HS.FI.

Генеральный директор Финской Лиги Тимо Марьямаа очень доволен, что изначально запланированный на 11 апреля турнир наконец-то получил дату начала.

"Нам полностью запретили какую-либо деятельность. Это ставит в неловкое положение. Конечно же, я хотел, чтобы наступила ясность", - сказал он.

В турнире возьмут участие 12 команд. Они сыграют в два круга (22 матча), а затем поделятся на шестерки и сыграют еще круг – всего 27 матчей. Действующим чемпионом Финляндии является КуПС.

Среди экзотических для украинских болельщиков чемпионатов ожидается, что уже 9 мая будет запущена Премьер-лига Фарерских островов.