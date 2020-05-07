В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"

Новости спорта:В Италии регулярно наносят своих любимчиков на халаты.

Бывший форвард Милана Андрей Шевченко, который ныне тренирует сборную Украины, последний раз выступал за "россонери" еще в 2009 году.

Тем не менее, легендарного нападающего все еще помнят и любят. Итальянский врач, которая вместе с коллегами сражается против коронавируса, написала на своем халате кличку украинской легенды.

Ранее такой же чести удостаивались вечный капитан Ромы Франческо Тотти и нынешний кэп Милана Андреа Романьоли.