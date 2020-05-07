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В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"

В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"
07:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В Италии регулярно наносят своих любимчиков на халаты.

Бывший форвард Милана Андрей Шевченко, который ныне тренирует сборную Украины, последний раз выступал за "россонери" еще в 2009 году.

Тем не менее, легендарного нападающего все еще помнят и любят. Итальянский врач, которая вместе с коллегами сражается против коронавируса, написала на своем халате кличку украинской легенды.

 
 
 
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Non è un brasiliano però, che gol che fa, il Fenomeno lascialo là, qui c'è Sheva!!! #sheva #shevchenko #tuseituttalamiavita

Публикация от Silvia Andrea Rambaldini (@silviandrearambaldini)

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Ранее такой же чести удостаивались вечный капитан Ромы Франческо Тотти и нынешний кэп Милана Андреа Романьоли.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро, ФК Милан.
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