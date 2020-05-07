В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"

Бывший форвард Милана Андрей Шевченко, который ныне тренирует сборную Украины, последний раз выступал за "россонери" еще в 2009 году.
Тем не менее, легендарного нападающего все еще помнят и любят. Итальянский врач, которая вместе с коллегами сражается против коронавируса, написала на своем халате кличку украинской легенды.
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Non è un brasiliano però, che gol che fa, il Fenomeno lascialo là, qui c'è Sheva!!! #sheva #shevchenko #tuseituttalamiavita
Ранее такой же чести удостаивались вечный капитан Ромы Франческо Тотти и нынешний кэп Милана Андреа Романьоли.