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Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
09:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Полтавский клуб привлек внимание общественности к пожарам.

Полтавский футбольный клуб «Ворскла» решил поддержать почин киевского «Динамо» и привлечь внимание к недопустимости выжигания прошлогодней травы.

«Решили выжечь сухую траву на стадионе «Ворскла»!

Сегодня коллеги из киевского ФК «Динамо» напомнили о старой доброй традиции выжигания сухостоя. Вот и мы подумали, почему бы не сжечь траву на домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне.

Правда, бред? Мы тоже так думаем!

Никакой сухостой мы жечь не планируем и на картинке, конечно, фотошоп. Таким образом хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 тысяч пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которых во всем мире сейчас и так хватает.

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Мы призываем украинцев отказаться от выжигания сухостоя и сообщать в полицию о случаях поджогов!», — написала «Ворскла» в Instagram.

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Все по теме:

Пожар, ФК Ворскла, УПЛ, ГСЧС, Трава, ФК Динамо (Киев).
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