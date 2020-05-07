Экс-тренер загребского Динамо может возглавить Фенербахче

Новости спорта:Пост главного тренера канареек также может занять Сергей Ребров.

Бывший главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица в ближайшем будущем может вернуться к работе, возглавив Фенербахче.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "желтых канареек" предложила 48-летнему специалисту контракт до 2022 года.

Если сторонам удастся договориться, то Бьелица в новом клубе будет получать 2 миллиона евро в год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Фенерхабче также рассматривает вариант с приглашением украинского тренера Сергея Реброва, возглавляющего венгерский Ференцварош.