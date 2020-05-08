Интер Майами может подписать Пасторе

Новости спорта:Клуб Дэвида Бекхэма планирует подписать аргентинского хавбека.

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе в ближайшем будущем может переехать в американскую МЛС.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Footmercato.

По информации источника, Интер Майами, акционером которого является легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм, начал переговоры с 30-летним аргентинцем о переходе.

Действующий контракт Пасторе с Ромой рассчитан до лета 2023 года. Римский клуб готов рассмотреть вариант с продажей своего футболиста, чтобы освободить свою зарплатную ведомость.

Утверждается, что сам Пасторе разочарован периодом карьеры в итальянской Серии А, поэтому хотел бы сменить клубную прописку. В текущем сезоне он провел всего 13 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Интер Майами заинтересован в подписании нападающего Барселоны Луиса Суареса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.