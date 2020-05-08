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Почти все игроки Ювентуса вернулись в Италию

Почти все игроки Ювентуса вернулись в Италию
04:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Аргентинец и француз не смогут тренироваться, пока не проведут 14 дней в карантине после возвращения.

Ювентус вернул практически всех футболистов в Турин после того, как те покинули Италию из-за пандемии коронавируса.

Однако, как сообщает Football Italia, исключениями из этого списка стали форварда Гонсало Игуаин и полузащитник Адриен Рабио, которые по-прежнему находятся за границей.

"Старая синьора" уже возобновила тренировки на этой неделе, а футболисты прошли тест на наличие COVID-19 в своих организмах.

Стоит отметить, что те игроки, которые находились не в Италии на период карантина, пока отстранены от тренировок с командой и должны в течении 14 дней находиться в карантине.

Тренер Ювентуса лично заинтересован в подписании Жоржинью

Это касается Криштиану Роналду, Блеза Матюиди, Сами Хедиры, Маттейса де Лигта, Войцех Щесны, Данило, Дугласа Косты, Алекса Сандро, а также Гонсало Игуаина и Адриена Рабио, которые пока не вернулись в Италию.

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Италия, Футбол, Турин, Ювентус.
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