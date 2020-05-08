Все Ливерпуль: в Англии назвали лучших футбольного сезона

Полузащитник сборной Англии и Ливерпуля Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Хавбек получил 23 процента всех голосов. Второе место занял его одноклубник Садио Мане - 17 процентов. Третий в списке оказался полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне - 14 процентов.
Также вашему вниманию и другие номинации:
Лучший тренер сезона - Юрген Клопп
Лучший матч сезона - Уотфорд - Ливерпуль 3:0
Открытие сезоне - Адама Траоре
Лучший молодой игрок сезона - Трент Александр-Арнольд
Подписание сезона - Дин Хендерсон
Лучший гол сезона - Сон Хын Мин против Бернли.