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Все Ливерпуль: в Англии назвали лучших футбольного сезона

Все Ливерпуль: в Англии назвали лучших футбольного сезона
06:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист действительно провел отличный сезон.

Полузащитник сборной Англии и Ливерпуля Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.

Хавбек получил 23 процента всех голосов. Второе место занял его одноклубник Садио Мане - 17 процентов. Третий в списке оказался полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне - 14 процентов.

Также вашему вниманию и другие номинации:

Лучший тренер сезона - Юрген Клопп

Лучший матч сезона - Уотфорд - Ливерпуль 3:0

Открытие сезоне - Адама Траоре

Лучший молодой игрок сезона - Трент Александр-Арнольд

Подписание сезона - Дин Хендерсон

Лучший гол сезона - Сон Хын Мин против Бернли.

Тренер Ювентуса лично заинтересован в подписании Жоржинью

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Хендерсон.
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