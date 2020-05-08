Бывший "забивала" Ворсклы готов перейти в Динамо

Новости спорта:Футболист не против поиграть за "бело-синих".

Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA рассказал про свою карьеру в венгерском Гонведе.

"Изначально в Гонведе я должен был оставаться. Шахтер меня отпускал на определенных условиях. Сперва я подписал контракт на три года, и оставалось решение за Шахтером. В итоге, они решили, что не будут отпускать на постоянной основе, а только на правах арендного соглашения.

Мне очень хотелось в Гонвед, даже в аренду. В Шахтере я ни разу не получил шанса себя проявить. Я не видел никого смысла там оставаться".

Также футболист признался, что не отказался бы продолжить карьеру в киевском Динамо.

"Перешел бы я в киевское Динамо? Конечно. Я не играл за первую команду Шахтера, поэтому перешел бы в Динамо", - сказал Кулач.

Напомним, в январе 2020 года Кулач подписал контракт с Ворсколой.