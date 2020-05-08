Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

В Испании называют три даты возобновления чемпионата

В Испании называют три даты возобновления чемпионата
07:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Испанские клубы уже возвращаются к индивидуальным тренировкам.

Ла Лига рассматривает три даты возобновления матчей. Первые игры после рестарта чемпионата планируют провести в одну из пятниц — 12, 19 или 26 июня.

Ла Лига опирается на развитие пандемии коронавируса в Испании, а также будет оценивать готовность клубов и соблюдение медицинских протоколов. Ранее командам разрешили проводить индивидуальные тренировки. Обязательное условие — все игроки должны пройти тестирование на коронавирус. Некоторые клубы уже объявили о постепенном возобновлении занятий.

Также в летнее время испанским командам будет разрешено проведение до пяти замен в одном матче. Мера позволит снизить нагрузку на спортсменов в жаркое время. Чтобы игры не затягивались, для проведения замен останутся те же традиционные три слота, плюс перерыв между таймами.

Тренер Ювентуса лично заинтересован в подписании Жоржинью

Ранее сообщалось, что приоритетной датой возобновления чемпионата планировалось 6 июня. До 2021 года игры испанского первенства будут проходить без зрителей на стадионах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
02 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
03 Будущее УПЛ решат 15 мая
04 Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
05 Шевченко: Я закончил свою карьеру на высоком уровне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь