В Испании называют три даты возобновления чемпионата

Новости спорта:Испанские клубы уже возвращаются к индивидуальным тренировкам.

Ла Лига рассматривает три даты возобновления матчей. Первые игры после рестарта чемпионата планируют провести в одну из пятниц — 12, 19 или 26 июня.

Ла Лига опирается на развитие пандемии коронавируса в Испании, а также будет оценивать готовность клубов и соблюдение медицинских протоколов. Ранее командам разрешили проводить индивидуальные тренировки. Обязательное условие — все игроки должны пройти тестирование на коронавирус. Некоторые клубы уже объявили о постепенном возобновлении занятий.

Также в летнее время испанским командам будет разрешено проведение до пяти замен в одном матче. Мера позволит снизить нагрузку на спортсменов в жаркое время. Чтобы игры не затягивались, для проведения замен останутся те же традиционные три слота, плюс перерыв между таймами.

Ранее сообщалось, что приоритетной датой возобновления чемпионата планировалось 6 июня. До 2021 года игры испанского первенства будут проходить без зрителей на стадионах.