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Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом

Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
11:32 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Диего Соуза отправлен на двухнедельный карантин.

Экс-полузащитник «Металлиста» Диего Соуза, ныне выступающий за бразильский «Гремио» заразился коронавирусом.

Об этом стало известно в результате массового тестирования во всех командах Бразилии.

Всего в «Гремио» диагноз Coved-19 был поставлен трем работникам «Гремио», но из игроков заразился только Соуза.

Сообщается, что футболист который будет изолирован от команды в течение двух недель.

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В Украине Диего Соуза известен по выступлениям за «Металлист», на контракте в котором был с 2013 по 2016 год.

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ФК Металлист, УПЛ, Коронавирус, Диего Соуза, УАФ.
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