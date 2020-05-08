Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом

Новости спорта:Диего Соуза отправлен на двухнедельный карантин.

Экс-полузащитник «Металлиста» Диего Соуза, ныне выступающий за бразильский «Гремио» заразился коронавирусом.

Об этом стало известно в результате массового тестирования во всех командах Бразилии.

Всего в «Гремио» диагноз Coved-19 был поставлен трем работникам «Гремио», но из игроков заразился только Соуза.

Сообщается, что футболист который будет изолирован от команды в течение двух недель.

В Украине Диего Соуза известен по выступлениям за «Металлист», на контракте в котором был с 2013 по 2016 год.