Футболисты Интера прошли тестирование на COVID-19

Новости спорта:С сегодняшнего дня игроки приступили к индивидуальным тренировкам.

Футболисты Интера сдали отрицательные тесты на коронавирус, о чем сообщила клубная пресс-служба.

С сегодняшнего дня игроки первой команды приступили к индивидуальным занятиям на тренировочной базе.

Накануне стало известно о трех случаях заражения COVID-19 в стане Милана. Также положительные тесты на коронавирус сдали представители Сампдории, Фиорентины и Торино.

На прошлой неделе все клубы Серии А приняли решение доиграть чемпионат, приостановленный в начале марте. Интер после 25 сыгранных туров занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего Ювентуса на 9 очков.