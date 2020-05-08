Легенда аргентинского футбола умер после совершенного на него нападения

Новости спорта:Ему было 71 год.

Сегодня в одной из больниц Росарио умер бывший аргентинский футболист Томас Фелипе "Тринче" Карлович. Ему было 71 год.

Вчера на Карловича было совершенно нападение, в результате которого он получил серьезную травму головы. Злоумышленник отобрал у Тринче велосипед и скрылся с места преступления.

Карлович считается легендой аргентинского футбола, за свою карьеру он поиграл за Росарио Сентраль, Индепендьенте Ривадавия, Сентраль Кордоба и Колон, помимо прочих.

Диего Армандо Марадона восхищался игрой Карловича и называл его сильнейшим аргентинским футболистом, которого он когда-либо видел.