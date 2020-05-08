Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус

Защитник Атлетико Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирус.
Футболисты мадридской команды проходили тестирование на COVID-19 в среду, Лоди после результата теста отправился на самоизоляцию.
Сейчас бразилец чувствует себя хорошо, но продолжает находиться под присмотром врачей.
Накануне результаты теста на коронавирус узнали игроки Реала — в команде зараженных нет, Сливочные вернутся к тренировкам в понедельник, 11 мая.
Сегодня также стало известно, что Ла Лига приняла решение возобновить чемпионат 20 июня.