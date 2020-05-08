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Пятница, 08.05.2020
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Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус

Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
20:21 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Бразилец находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Защитник Атлетико Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирус.

Футболисты мадридской команды проходили тестирование на COVID-19 в среду, Лоди после результата теста отправился на самоизоляцию.

Сейчас бразилец чувствует себя хорошо, но продолжает находиться под присмотром врачей.

Накануне результаты теста на коронавирус узнали игроки Реала — в команде зараженных нет, Сливочные вернутся к тренировкам в понедельник, 11 мая.

Бетао: Сейчас у Динамо тяжелый момент

Сегодня также стало известно, что Ла Лига приняла решение возобновить чемпионат 20 июня.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
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