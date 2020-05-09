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Суббота, 09.05.2020
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Стало известно имя футболиста Миная, заразившегося коронавирусом

Стало известно имя футболиста Миная, заразившегося коронавирусом
11:54 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Минай

Новости спорта:Футболиста отправили на карантин.

Зараженным на коронавирус футболистом Миная стал полузащитник Игорь Вагин. Он — первый подтвержденный инфицированный футболист в Украине, сообщает footboom.com.

В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей за Минай во всех турнирах (15 из них — в Первой лиге) и не отличался результативными действиями.

Как сообщил глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов, зараженный игрок был отправлен на карантин. Сам клуб от матчей отстранять не будут.

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На зимний перерыв в Первой лиге Минай ушел четвертым в турнирной таблице. От лидера Руха команда отстает на два очка.

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Футбол, Новости фубола, ФК Минай, Игорь Вагин.
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