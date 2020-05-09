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Динамо готово продать полузащитника в Трабзонспор

Динамо готово продать полузащитника в Трабзонспор
12:17 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Миккель Дуэлунд в следующее трансферное окно может покинуть Украину.

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд привлек внимание турецкого "Трабзонспора", который изучает возможность покупки футболиста.

Отмечается, что представители "Трабзонспора" уже контактировали с "Динамо" на предмет осуществления трансфера и якобы получили положительный ответ на возможность полноценного выкупа игрока.

При этом, сам Дуэлунд также хочет покинуть "Динамо", где не имеет твердого места в составе и испытывал проблемы с травмами, ради смены обстановки и перезапуска карьеры.

В текущем розыгрыше УПЛ на счету Дуэлунда лишь 4 матча, в которых отличиться результативными действиями датчанин не сумел.

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Напомним, трансфер Дуэлунда летом 2018 года обошелся "Динамо" в 4 миллиона евро.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Миккель Дуэлунд.
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