Динамо готово продать полузащитника в Трабзонспор

Новости спорта:Миккель Дуэлунд в следующее трансферное окно может покинуть Украину.

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд привлек внимание турецкого "Трабзонспора", который изучает возможность покупки футболиста.

Отмечается, что представители "Трабзонспора" уже контактировали с "Динамо" на предмет осуществления трансфера и якобы получили положительный ответ на возможность полноценного выкупа игрока.

При этом, сам Дуэлунд также хочет покинуть "Динамо", где не имеет твердого места в составе и испытывал проблемы с травмами, ради смены обстановки и перезапуска карьеры.

В текущем розыгрыше УПЛ на счету Дуэлунда лишь 4 матча, в которых отличиться результативными действиями датчанин не сумел.

Напомним, трансфер Дуэлунда летом 2018 года обошелся "Динамо" в 4 миллиона евро.