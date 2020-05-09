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Вингер МС Сане близок к переходу в Баварию

Вингер МС Сане близок к переходу в Баварию
13:09 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Клубы договорятся о сумме трансфера выше 40 млн евро.

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане близок к долгожданному переходу в Баварию. Источники издания The Athletic уверены, что трансфер состоится в следующее трансферное окно.

Бавария хочет заплатить за Сане порядка 40 миллионов евро, но в Манчестере считают сумму «смехотворной». Горожане предпочтут отпустить Лероя бесплатно летом 2021 года, чем продавать его за такие деньги.

Тем не менее, клубы, вероятно, договорятся о сумме трансфера значительно выше 40 миллионов, что устроила бы обе стороны.

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Бавария была близка к подписанию Сане летом прошлого года, но немец получил травму колена в матче за Суперкубок Англии и с тех пор не играл за первую команду Горожан.

В мае стало известно, что в Мюнхене уже согласовали условия личного контракта Лероя, который задержится в Баварии на пять лет.

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ФК Бавария, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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