Вингер МС Сане близок к переходу в Баварию

Новости спорта:Клубы договорятся о сумме трансфера выше 40 млн евро.

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане близок к долгожданному переходу в Баварию. Источники издания The Athletic уверены, что трансфер состоится в следующее трансферное окно.

Бавария хочет заплатить за Сане порядка 40 миллионов евро, но в Манчестере считают сумму «смехотворной». Горожане предпочтут отпустить Лероя бесплатно летом 2021 года, чем продавать его за такие деньги.

Тем не менее, клубы, вероятно, договорятся о сумме трансфера значительно выше 40 миллионов, что устроила бы обе стороны.

Бавария была близка к подписанию Сане летом прошлого года, но немец получил травму колена в матче за Суперкубок Англии и с тех пор не играл за первую команду Горожан.

В мае стало известно, что в Мюнхене уже согласовали условия личного контракта Лероя, который задержится в Баварии на пять лет.