В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса

Новости спорта:Матч Гомеля и Арсенала отложен на неопределенный срок.

Матч белорусской Первой лиги между Гомелем и дзержинским Арсеналом был перенесен на неопределенный срок. Причина — подозрение на коронавирус у одного из футболистов Арсенала.

Соответствующее решение приняло Бюро исполнительного комитета Белорусской федерации футбола. Матч должен был состояться завтра, 10 мая.

При этом в Федерации отмечают, что продолжают применять меры для нераспространения коронавируса: устанавливают точки с антисептиком на стадионах, рассаживают публику в шахматном порядке и меряют зрителям температуру на входе.

Белорусский чемпионат — единственный в Европе, который не остановил матчи из-за пандемии COVID-19. В местной Первой лиге было сыграно три стартовых тура.