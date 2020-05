В Сети появились фото новой формы Баварии на сезон-2020/21

Стало известно, какой дизайн разработала компания adidas для новой формы Баварии — сообщает Footy Headlines.

Основным отличием новой формы от нынешней является белая полоска по краю воротника и рукава, а также на самой футболке вместо размытых ромбов, символизировавших Альянц Арену, будут нечеткие вертикальные полоски из белых точек.

More photos of Bayern's home shirt for next season [Footy Headlines] pic.twitter.com/gSy1iYbm9A

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 8, 2020