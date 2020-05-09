Смоллинг может остаться в Италии: защитником МЮ заинтересовались Интер и Ювентус

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, выступающий в аренде за Рому, может остаться в Италии.
Крисом Смоллингом заинтересовались Интер и Ювентус — сообщает LaRoma24.it.
Рома пока не может договориться с Манчестер Юнайтед о выкупе центрального защитника, за которого манкунианцы требуют 18 миллионов евро. "Волки" же предлагают вариант с продлением аренды и выплатой требуемой суммы в течение нескольких лет.
На случай, если этот вариант не сработает, "джаллоросси" уже подыскивают замену англичанину.
Ранее сообщалось, что Смоллингом также заинтересовался Арсенал.