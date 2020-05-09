Смоллинг может остаться в Италии: защитником МЮ заинтересовались Интер и Ювентус

Новости спорта:Ювентус и Интер готовы включиться в борьбу за Смоллинга.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, выступающий в аренде за Рому, может остаться в Италии.

Крисом Смоллингом заинтересовались Интер и Ювентус — сообщает LaRoma24.it.

Рома пока не может договориться с Манчестер Юнайтед о выкупе центрального защитника, за которого манкунианцы требуют 18 миллионов евро. "Волки" же предлагают вариант с продлением аренды и выплатой требуемой суммы в течение нескольких лет.

На случай, если этот вариант не сработает, "джаллоросси" уже подыскивают замену англичанину.

Ранее сообщалось, что Смоллингом также заинтересовался Арсенал.