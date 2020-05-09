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Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона

Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
23:37 Сб, 9 Май 2020 Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Фредерику Варандаш считает, что в будущем цена на хавбека значительно упала бы.

Из-за ситуации с коронавирусом, весьма вероятно, грядущим летом ценники на футболистов будут значительно ниже, чем до приостановки чемпионатов.

Президент Спортинга Л Фредерику Варандаш рад, что удалось продать Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед за 65 миллионов евро, так как цена на него позже была бы ниже.

"В январе мы продали Бруну за 65 миллионов евро. Сколько бы он стоил сейчас? 20, 30 миллионов евро?".

"Никто на этот вопрос сейчас не ответит", — приводит слова Варандаша Goal.com.

В составе Манчестер Юнайтед Бруну успел провести пять матчей в АПЛ: на его счету два гола и три результативные передачи. 

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Все по теме:

Трансфер, Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фредеріку Варандаш, Бруну Фернандеша.
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