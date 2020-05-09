Челси и Ман Юнайтед заинтересованы приобретением Менье

Новости спорта:Соглашение бельгийца с ПСЖ истекает в июне.

Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов Челси и Манчестер Юнайтед. Игрок сборной Бельгии может присоединиться к одному из клубов АПЛ на правах свободного агента, ведь его контракт с парижским грандом истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что Менье уже согласовал контракт с Боруссией Дортмунд. Защитник подпишет контракт на четыре года, по которому заработает 50 миллионов евро. Интерес к бельгийцу также проявляет Тоттенхэм.

В сезоне-2019/20 28-летний Менье провел 27 матчей за ПСЖ во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Челси идет на четвертом месте АПЛ, Ман Юнайтед занимает пятую позицию. ПСЖ стал чемпионом Франции после того как Лига 1 была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.