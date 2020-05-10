Худжамов считает, что Шахтер не отпустит Трубина в Бенфику

Новости спорта:Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя уверен, что клуб не продаст Анатолия Трубина.

В СМИ появилась информация, что Анатолий Трубин привлек внимание со стороны Бенфики. Данную информацию прокомментировал Рустам Худжамов.

"Анатолий Трубин в Бенфике? Это классно для него. Но, мне кажется, что Шахтер не отпустит. Думаю, в будущем будет большая заруба между Трубиным и Алексеем Шевченко за место в основе Шахтера".

"Однако, если бы отпустили, это было бы классно для его будущего. Бенфика умеет играть с молодыми футболистами, раскрывать их потенциал и зарабатывать на этом", — сказал Худжамов в интервью видеожурналу Yellow.

Ранее сообщалось, что Трубин — в десятке самых юных дебютантов Шахтера.

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