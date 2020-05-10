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Венгер: Эпоха Месси и Роналду подходит к концу

Венгер: Эпоха Месси и Роналду подходит к концу
09:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер считает, что в будущем лучшими могут стать Мбаппе или Неймар.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер, ныне занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола в ФИФА, сделал громкое заявление касательно завершения эпохи доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду в мировом футболе.

"Лионель Месси… Мы никогда не видели таких футболистов, которые могут быть настолько креативными в любой сложной ситуации. Несмотря на это, скажу, что эпоха Месси и Роналду подходит к концу".

"Самое время проявлять себя новому поколению, которое может быть французским. Сейчас лидирующие позиции может занять Мбаппе. Конечно, не стоит забывать и о таком игроке, как Неймар", — заявил Венгер в интервью talkSPORT.

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Напомним, ранее другой бывший главный тренер Арсенала Унаи Эмери заявил, что Килиан Мбаппе способен начать новую эпоху в мадридском Реале.

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Криштиану Роналду, Арсен Венгер, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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