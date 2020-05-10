Наполи хочет перехватить Икарди

Новости спорта:Итальянские клубы могут провести обмен футболистами.

Бывший капитан Интера Мауро Икарди, который проводил нынешний сезон в аренде в ПСЖ, может перебраться в Наполи.

Как сообщает FC Inter News, неаполитанский клуб намерен приобрести аргентинского нападающего в обмен на кого-то из своих футболистов.

В качестве игроков для обмена Интер может предложить форварда Аркадиуша Милика или полузащитника Аллана.

Отмечается, что сумма выкупа Икарди равна 70 млн евро, хотя для ПСЖ она на 5 млн меньше. Тем не менее, парижане также настроены на обмен, но главный тренер "нерадзури" Антонио Конте не заинтересован в Юлиане Дракслере и Леандро Паредесе.

Ранее жена и агент Икарди Ванда Нара в порыве гнева заявила журналистам, чтобы "от неё отстали со своим Мауро".